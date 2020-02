Dlhšiu dobu ma nekopla múza do tých správnych miest. No dnes ma nakopla do oblasti nervovej sústavy zodpovednej za tvorivosť. Snáď týmto poteším pár čitateľov a znova trochu oživím tento mŕtvy blog.

O silu ťa hlad oberá,

besnieš z neho ako zviera.

Silu aj na Vueltu,

dodá tanier perkeltu.

Podstatný je dobrý základ,

do hrnca cibuľu naklaď.

Bez strachu a bez strasti,

orestuj ju na masti.

Pre farbu a zo zvyku,

pridaj mletú papriku.

Jedlo v momente požehná,

keď doň dáš kuracie stehná.

Restovať ich môžeš skúsiť,

no potom ich treba dusiť.

Ak ti je však z mäsa clivo,

môžeš ho nahradiť hlivou.

Halušky sprav z vajec, múky,

zašpiníš si od nich ruky.

Ak sú husté, pridaj vodu,

tá pomôže ku ich zrodu.

V jednej rýchlej otáčke,

vráť sa ešte k omáčke.

Pre chuť ladnú, nie noc slanú,

vmiešaj sladkú smotanu.

Zmyslami sa nechaj viesť,

svoje dielo môžeš jesť.

Kurací, z hlivy či srnca,

zmizne perkelt zaraz z hrnca.